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Окупанти обстріляли ракетами будинки у Вознесенську: четверо поранених дітей у важкому стані

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Окупанти обстріляли ракетами будинки у Вознесенську: четверо поранених дітей у важкому стані

Фото: Віталій Кім

У суботу, 20 серпня, російські війська завдали удару по місту Вознесенськ у Миколаївській області. 

Армія агресорки Росії обстріляла ракетами житловий сектор. Окупанти влучили у п'ятиповерхівку, а також у приватні будинки.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні вдень рашисти обстріляли місто Вознесенськ", - написав керівник області. 

За його словами, станом на 13.00 відомо про сімох поранених, серед яких троє дітей. Втім, згодом Кім наголосив: станом на 13:30 відомо про дев'ятьх поранених. Серед них четверо дітей. "Діти всі тяжкі. Вік від 3 до 17 років", - додав він.

© Віталій Кім
Фото: Віталій Кім
© Віталій Кім
Фото: Віталій Кім

Своєю чергою, очільниця Миколаївської облради Ганна Замазєєва наголосила, що біля зруйнованих будинків "немає і ніколи не було навіть в околицях військових об’єктів".

"Наші лікарі з обласної дитячої лікарні виїхали на місце. На зараз, двох постраждалих в результаті обстрілу дітей оперують на місці - у Вознесенську. Третю дитину з серйозними пораненнями везуть для надання допомоги в обласний центр", - розповіла вона.

Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 20 серпня, близько 03:00 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією, росіяни вдарили місту ракетами С-300. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
356
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