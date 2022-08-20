Вночі росіяни вдарили ракетами С-300 по Миколаєву

У ніч проти суботи, 20 серпня, близько 03:00 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією, росіяни вдарили місту ракетами С-300.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Протягом доби Росія обстрілювала Миколаївський і Баштанський райони. Зокрема, вчора касетними снарядами окупанти завдали ударів по селищу Первомайське. Дві людини зазнали поранень.

Крім того, вночі ворог завдав удару по селу Широке у Баштанському районі. В результаті обстрілу пошкоджено три житлових будинки. Напередодні у райні росіяни також атакували село Червона Долина. Пошкоджено житловий будинок.

Зазначається, що тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється. Тим часом у Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, розпочалася 178 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Росіяни намагалися вести штурмові дії на кількох напрямках, але без успіху. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 20 серпня.

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