Окупанти з "Градів" і "Ураганів" обстріляли Дніпропетровщину: що відомо

Армія Російської Федерації не припиняє завдавати ударв по Дніпропетровщині.

У ніч проти суботи, 20 серпня, війська терористки Росії з різної зброї обстріляли два райони області: Нікопольський та Криворізький. Зафіксовано чотири атаки.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Нікопольський район російські окупанти накрили вогнем тричі. У Нікополь прилетіло десять снарядів зі ствольної артилерії. У місті пошкоджені дев'ять приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередач. Без електропостачання залишилося близько 300 людей.

По Марганецькій громаді російські війська поцілили зі ствольної артилерії та "Градів". Обйшлося без руйнувань.

"Ураганами" ворожа армія вдарила по Криворізькому району. В постолівській громаді є руйнація кількох будинків та газогону.

За словами голови області, внаслідок російських атак обійшлося без загиблих і потерпілих.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, розпочалася 178 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Росіяни намагалися вести штурмові дії на кількох напрямках, але без успіху. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 20 серпня.

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