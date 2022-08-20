Росія планує розгорнути "добровольчі підрозділи" на півдні України - ISW

На шостому місяці війни в Україні російські окупаційні війська відчувають нестачу кадрів.

Агресорка Росія почала формувати так звані "добровольчі підрозділи". Розгорнути їх планують на півдні України. Зокрема, і в тимчасово окупованому Херсоні.

Про це повідомили у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що недавні українські удари по російській військовій і транспортній інфраструктурі в Криму і Херсонській області, ймовірно, знижують впевненість Москви в безпеці їхніх тилових районів.

"Це вказує на те, що Кремль, ймовірно, розгорне багато своїх нових добровольчих підрозділів у Херсоні та на півдні України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Хабаровський крайовий батальйон зв'язку "Барон Корф" підтримуватиме розгортання російських польових постів у Херсонській області. Угруповування також буде забезпечувати командування й управління новим 3-м російським армійським корпусом. Цей підрозділ ще формується.

Російські ЗМП пишуть, що підрозділ батальйону "Вятка" Кіровської області прибув до України. Втім, наголошують в ISW, добровольці навряд чи зможуть створити значну бойову міць.

До слова, днями військовий комісаріат Кабардино-Балкарської Республікиоголосив про проведення набору до так званого добровольчого полку "Кабардино-Балкарія", у Ростовській області формується козацька добровольча бригада "Дон", а в Пермській області – "Парма".

Нагадаємо, політолог та економіст Олег Соскін вважає, що вибухи в Новофедорівці не були випадковою подією – це початок нового етапу зіткнень між Україною і Росією. Це означає, що тепер окупанти в Криму не зможуть спати спокійно, оскільки українські війська поступово пересуваються ближче до чорноморського узбережжя.

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