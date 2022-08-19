За день знищено два склади боєприпасів та базу окупантів у трьох областях України

Протягом 19 серпня було знищено два склади боєприпасів та одну базу російських військ на тимчасово захоплених територіях України.

Зауважимо, що демілітаризація окупантів відбулася на Луганщині, Херсонщині та на Запоріжжі.

Про це повідомили в ЗСУ.

"Продовжуємо рубрику під назвою знищені склади БК і бази рашистів. Протягом доби було демілітаризовано 2 склади БК і 1 база русні", – йдеться в заяві.

Так, демілітаризація ворога відбулася в таких локаціях:

Слов’яносербський район, Луганщина. Мінус БК.

Нова Каховка. Уточнюється.

Василівський район, Запоріжжя. Мінус база.

Бериславський район, Херсонщина. Мінус БК.

Нагадаємо, ввечері 19 серпня пролунали одразу три вибухи в районі Євпаторії на південному березі окупованого Криму.

Водночас вибухи було чутно і в Севастополі, де працювала ППО окупантів.

Репортаж із самого пекла: як українські бійці обороняють Миколаївщину від загарбників

Читайте також: