Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Біля Євпаторії в Криму аж три "бавовни"

Дата публікації
Перегляди
8654
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Біля Євпаторії в Криму аж три "бавовни"

Фото: УНІАН

У Криму - нова "бавовна". Цього разу вибухи лунають в районі Євпаторії на південному березі окупованого росіянами півострова.

Увечері п'ятниці, 19 серпня, біля Євпаторії в окупованому Росією Криму пролунали вибухи.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В районі Євпаторії "бавовна".  Майже. Три вибухи біля села Уютне. Повітряна тривога, мраZота", - написав у соцмережі Андрющенко.

Він зазначив, що "маріупольці, які відправили своїх дітей на відпочинок до Євпаторії, - це був найбезглуздіший вчинок. Казали - не вірте окупантам. Немає в українському Криму безпеки під час окупації".

Нагадаємо, останній місяць в анексованому Росією Криму неспокійно. Лише протягом тижня у різних районах півострова на декількох військових об'єктах сталася "бавовна". ТСН.ua зібрав про усі вибухи та атаки по півострову Крим та навколо нього, які сталися від початку війни РФ проти України. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
8654
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація