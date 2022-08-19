Біля Євпаторії в Криму аж три "бавовни"

У Криму - нова "бавовна". Цього разу вибухи лунають в районі Євпаторії на південному березі окупованого росіянами півострова.

Увечері п'ятниці, 19 серпня, біля Євпаторії в окупованому Росією Криму пролунали вибухи.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В районі Євпаторії "бавовна". Майже. Три вибухи біля села Уютне. Повітряна тривога, мраZота", - написав у соцмережі Андрющенко.

Він зазначив, що "маріупольці, які відправили своїх дітей на відпочинок до Євпаторії, - це був найбезглуздіший вчинок. Казали - не вірте окупантам. Немає в українському Криму безпеки під час окупації".

Нагадаємо, останній місяць в анексованому Росією Криму неспокійно. Лише протягом тижня у різних районах півострова на декількох військових об'єктах сталася "бавовна". ТСН.ua зібрав про усі вибухи та атаки по півострову Крим та навколо нього, які сталися від початку війни РФ проти України.

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