Не потрібно зводити візит Ердогана тільки до прохань Путіна – Клімкін

Візит президента Туреччини Реджепа Ердогана до Львова міг бути пов’язаним з проханням президента РФ Володимира Путіна розвідати настрої українського лідера Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією. Проте не варто зводити візит Ердогана лише до прохань Путіна.

Про це ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів для проєкту "Розмови про важливе" на YouTube-каналі ТСН.

"Не потрібно зводити візит президента Туреччини тільки до прохань Путіна. Звісно, Ердоган, який багатогодинну зустріч мав у Сочі з Путіним, переповів Зеленському відчуття Путіна і його позицію на сьогодні. І 100% – поділився тим, що ми не почуємо публічно, і це насправді правильно", – сказав ексголова МЗС.

Він також прокоментував те, що під час візиту Ердогана було оголошено про рішення Туреччини взяти участь у відбудові України.

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"Участь Туреччини у відбудові (України – ред.) – це і в національному масштабі, і там йдеться про можливість вкладання Туреччиною в один чи два регіони. Це теж дуже хороша історія", – сказав Клімкін.

Дипломат звернув увагу і на обговорення президентами України і Туреччини зернової угоди і назвав це дуже важливою темою.

"Зернова угода – йдеться ж не про координацію. Для цього ж не потрібно зустрічатися на найвищому рівні. Це мають робити команди. А от утримання угоди, оскільки Росія стовідсотково буде піднімати ставки – вимагати пом’якшення санкцій, щоб угода трималася. Також дуже важливо розширити зернову угоду. Ми ж – не тільки про зерно. Нам потрібно, щоб цей коридор функціонував узагалі для українських товарів. Ну, наприклад – для вугілля, якщо нам це буде потрібно на зиму, і ще багато речей. Тому це теж дуже важлива тема", – пояснив ексміністр.

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