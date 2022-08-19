Ердоган і Гуттереш привезли Зеленському таємні вимоги Путіна – експерт

Перед зустріччю Ердогана, Гутерреша та Зеленського у Львові, РФ спеціально вчинила шантаж - завдавши потужного удару по Харкову, аби схилити Україну до мирних переговорів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і генеральний секретарем ООН Антоніу Гутерреш привезли на зустріч із українським президентом Володимиром Зеленським у Львові таємні вимоги Путіна щодо України. Перед цим РФ спеціально вчинила шантаж, завдавши потужного удару по Харкову, аби схилити Україну до перемовин з Кремлем.

Про це заявив військовий експерт Роман Світан в ефірі телеканалу "FreeДом".

Він пояснив, що обстріл Харкова, в якому загинули 17 людей і було поранено понад 40 осіб, – це воєнний терор і шантаж, якого спеціально вчинила РФ перед переговорами президентів України, Туреччини і генсека НАТО, що відбулись 18 серпня у Львові.

"Це елементи воєнного терору і шантажу. Шантаж, який зараз потрібен російській армії, і який використовується зараз військово-політичним керівництвом, присвячений тим перемовинам, які відбулися у Львові. Ердоган разом із Гутеррешем привезли якийсь пакет заходів, яких вимагає Путін від військово-політичного керівництва України. І бомбардування двох великих міст, до яким може дістати ствольна артилерія, а це Миколаїв і Харків, це – чистий шантаж, для того, щоб схилити нас до режиму перепинення вогню і виходу на якісь переговори", - сказав він.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган та генсек ООН Антоніу Гутерреш схилятимуть президента України Володимира Зеленського до мирних перемовин з Росією, що на його думку є черговою політичною пасткою для України. За словами Жданова, Путіну потрібне перемир'я в Україні щоб провести псевдореферендуми на тимчасово окупованих українських територіях для їхнього приєднання до складу РФ.

Опісля переговорів, які відбулись у Львові, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що під час зустрічі президентів України, Туреччини та генсека ООН Україну не схиляли до поступок Росії.

Водночас Ердоган заявив, що хоче відновити переговори України та Росії, як це було в березні у Стамбулі.

Своєю чергою Зеленський заявив, що діалог з Росією можливий тільки після повного виведення окупаційних військ з української території.

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