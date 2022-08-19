Путін збирається відвідати саміт G20 на Балі, куди запрошено Зеленського

На саміті Великої двадцятки в Індонезії може відбутися зустріч президентів двох країн, що воюють уже півроку.

Російський лідер Володимир Путін має намір особисто бути присутнім на саміті G20 (Великої двадцятки), який відбудеться 15-16 листопада 2022 року на індонезійському острові Балі.

Про це у ніч проти п'ятниці, 19 серпня, повідомило агентство Bloomberg.



Видання цитує президента Індонезії Джоко Відодо, який підтвердив приїзд китайського лідера Сі Цзіньпіна, а також президента РФ.

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“Президент Путін також сказав мені, що приїде", - сказав він.

Раніше були сумніви чи Путін буде очно брати участь у цьому заході, чи спілкуватиметься через відеозв'язок.

Запрошення взяти участь у цьому саміті раніше прийняв президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Індонезії особисто вручив Володимиру Зеленському запрошення на засідання G20.

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