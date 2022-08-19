Путін збирається відвідати саміт G20 на Балі, куди запрошено Зеленського

На саміті Великої двадцятки в Індонезії може відбутися зустріч президентів двох країн, що воюють уже півроку.
Російський лідер Володимир Путін має намір особисто бути присутнім на саміті G20 (Великої двадцятки), який відбудеться 15-16 листопада 2022 року на індонезійському острові Балі.
Про це у ніч проти п'ятниці, 19 серпня, повідомило агентство Bloomberg.
Видання цитує президента Індонезії Джоко Відодо, який підтвердив приїзд китайського лідера Сі Цзіньпіна, а також президента РФ.
“Президент Путін також сказав мені, що приїде", - сказав він.
Раніше були сумніви чи Путін буде очно брати участь у цьому заході, чи спілкуватиметься через відеозв'язок.
Запрошення взяти участь у цьому саміті раніше прийняв президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, президент Індонезії особисто вручив Володимиру Зеленському запрошення на засідання G20.
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