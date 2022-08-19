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Центр міста Нікополя окупанти обстріляли із артилерії

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Центр міста Нікополя окупанти обстріляли із артилерії

Фото: Associated Press

Голова Нікопольської РВА звернувся до жителів міста із закликом залишатися в укриттях.

У ніч проти п'ятниці, 19 серпня, російські окупанти накрили артилерійським вогнем центральну частину міста Нікополя.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Армія рф обстрілює центр міста Нікополь зі ствольної артилерії", - написав він.

Голова районної військової адміністрації закликав мешканців міста перебувати в укриттях або коридорах.

Напередодні увечері Євген Євтушенко повідомив про рух військової техніки російських окупантів на протилежному березі водосховища та звернувся до жителів прибережних територій з проханням сховатися у бомбосховища або дотримуватись правила двох стін.

Нагадаємо, у ніч проти 18 серпня російська армія обстріляла Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Було поранено 57-річну жінку, її госпіталізували.

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