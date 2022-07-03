Чи поїде Зеленський на саміт країн "Великої двадцятки", де буде Путін

Президент Індонезії особисто вручив Володимиру Зеленському запрошення на засідання G20.
Президент України подякував індонезійському главі Джоко Відодо, але його участь у заході залежить від присутності очільника Російської Федерації там.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу із прем'єром Австралії Ентоні Албенізі 3 липня.
"Нещодавно у нас був з візитом президент Індонезії. Ми проговорювали це питання. Він особисто мені вручив запрошення на засідання G20. Ми вдячні за це запрошення, але наша участь там залежить від, я думаю, Російської Федерації, чи буде вона там присутня. У принципі, я про це сказав президенту", - сказав Зеленський.
Він назвав причини, за яких його участь у саміті під питанням.
"По-перше, у нас безпекова ситуація і я не впевнений, що війна 100-відсотково закінчиться повною деокупацією наших територій до цього засідання. Тому я поки що не уявляю свій приїзд туди. А по-друге, в принципі наша держава буде там брати участь. Залежить від того, хто там ще буде брати участь", - додав він.
За словами Зеленського, вже пролунали сигнали відповідних держав щодо присутності на саміті РФ.
"Тим більше, що багато речей залежить і від того, що відбуватиметься на нашій землі. Якщо, не дай Боже, з'явиться іще декілька Буч, я думаю, на Росію чекає повна ізоляція", - додав він.
Зазначимо, що саміт країн "Великої двадцятки" запланований цієї осені, 15-16 листопада, на острові Балі (Індонезія).
Тим часом італійський прем'єр Драґі виключив присутність Путіна на саміті G20.
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