Чи поїде Зеленський на саміт країн "Великої двадцятки", де буде Путін

Чи поїде Зеленський на саміт країн "Великої двадцятки", де буде Путін

Президент Індонезії особисто вручив Володимиру Зеленському запрошення на засідання G20.

Президент України подякував індонезійському главі Джоко Відодо, але його участь у заході залежить від присутності очільника Російської Федерації там.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу із прем'єром Австралії Ентоні Албенізі 3 липня.

"Нещодавно у нас був з візитом президент Індонезії. Ми проговорювали це питання. Він особисто мені вручив запрошення на засідання G20. Ми вдячні за це запрошення, але наша участь там залежить від, я думаю, Російської Федерації, чи буде вона там присутня. У принципі, я про це сказав президенту", - сказав Зеленський.

Він назвав причини, за яких його участь у саміті під питанням.

"По-перше, у нас безпекова ситуація і я не впевнений, що війна 100-відсотково закінчиться повною деокупацією наших територій до цього засідання. Тому я поки що не уявляю свій приїзд туди. А по-друге, в принципі наша держава буде там брати участь. Залежить від того, хто там ще буде брати участь", - додав він.

За словами Зеленського, вже пролунали сигнали відповідних держав щодо присутності на саміті РФ.

"Тим більше, що багато речей залежить і від того, що відбуватиметься на нашій землі. Якщо, не дай Боже, з'явиться іще декілька Буч, я думаю, на Росію чекає повна ізоляція", - додав він.

Зазначимо, що саміт країн "Великої двадцятки" запланований цієї осені, 15-16 листопада, на острові Балі (Індонезія).

Тим часом італійський прем'єр Драґі виключив присутність Путіна на саміті G20.

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