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Як українцям отримати медичну допомогу у Молдові

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Як українцям отримати медичну допомогу у Молдові

Фото: pixabay.com

Ділимося корисними контактами.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, до Молдови виїхало майже півмільйона українців.

В інфографіці МОЗ представив інформація про меддопомогу в Молдові.

Також залишаємо корисні номери та контакти:

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ТСН.ua також розповідає все, що потрібно знати тим, кому потрібно купити ліки за кордоном.

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Напередодні у США дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей віком до 5 років. Для вакцинації дітей у цій віковій групі були схвалені спеціальні вакцини Pfizer та Moderna. Тепер Центри США з контролю та профілактики захворювань мають дати рекомендацію щодо того, як саме використовувати вакцини.

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