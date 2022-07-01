Як українцям отримати медичну допомогу у Молдові

Ділимося корисними контактами.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, до Молдови виїхало майже півмільйона українців.

В інфографіці МОЗ представив інформація про меддопомогу в Молдові.

Також залишаємо корисні номери та контакти:

Сервіс для запису на прийом до лікарів у Молдові (для медичної допомоги приватним шляхом).

Доступ до безоплатного медичного обслуговування для жінок, яке фінансується Фондом ООН у галузі народонаселення, у всіх медичних центрах країн.

Контакти приватних закладів та лікарів-добровольців, які готові надати безоплатну допомогу українцям.

ТСН.ua також розповідає все, що потрібно знати тим, кому потрібно купити ліки за кордоном.

Напередодні у США дозволили вакцинувати від COVID-19 дітей віком до 5 років. Для вакцинації дітей у цій віковій групі були схвалені спеціальні вакцини Pfizer та Moderna. Тепер Центри США з контролю та профілактики захворювань мають дати рекомендацію щодо того, як саме використовувати вакцини.

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