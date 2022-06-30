Як поширюється правець — небезпечне інфекційне захворювання

Війна — ідеальне середовище для поширення захворювання.

Бактерії, що спричиняють правець, живуть у ґрунті, пилу та кишковому тракті тварин. Інфікуватися можна навіть через крихітну подряпину, але ймовірність значно вища після отримання глибоких ран.

Смертність від правця сягає 70%.

Детальні інформація про симптоми та як відбувається інфікування правцем — в інфографіці МОЗ.

МОЗ

Пам'ятайте: найкращим способом захисту від правця є вакцинація.

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