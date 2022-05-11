Як знайти необхідні ліки під час війни

Як знайти необхідні ліки під час війни

МОЗ відповідає на найпоширеніші запитання, з якими звертаються українці до контакт-центру.

Сьогодні пояснюємо, як знайти необхідні ліки під час війни.

Перевірити інформацію про наявність лікарських препаратів у вашому регіоні/ місті/населеному пункті можна за допомогою відповідних онлайн-платформ. Наприклад, це платформи:

abletki.ua/uk

geoapteka.ua

На сайтах, зокрема, можна дізнатися як про наявність в аптеках необхідних лікарських препаратів, так і про те, де працюють найближчі аптеки.

Також нагадуємо номер контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 75-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.