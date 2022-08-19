Эрдоган и Гуттереш привезли Зеленскому тайные требования Путина – эксперт

Перед встречей Эрдогана, Гутерреша и Зеленского во Львове, РФ специально нанесла мощный удар по Харькову, чтобы склонить Украину к мирным переговорам.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш привезли на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским во Львове тайные требования Путина по отношению к Украине. Перед этим РФ специально совершила шантаж, нанеся мощный удар по Харькову, чтобы склонить Украину к переговорам с Кремлем.

Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан в эфире телеканала "FreeДом".

Он объяснил, что обстрел Харькова, в котором погибли 17 человек и были ранены более 40 человек, – это военный террор и шантаж, специально устроенный РФ перед переговорами президентов Украины, Турции и генсека НАТО, состоявшихся 18 августа во Львове.

"Это элементы военного террора и шантажа. Шантаж, который сейчас нужен российской армии, и используемый сейчас военно-политическим руководством, приурочен тем состоявшимся во Львове переговорам. Эрдоган вместе с Гутеррешем привезли какой-то пакет мер, которые требует Путин от военно-политического руководства Украины. И бомбардировка двух крупных городов, тех, до которых может достать ствольная артиллерия, а это Николаев и Харьков, это – чистый шантаж, для того, чтобы склонить нас к режиму прекращения огня и выходу на какие-то переговоры", — сказал он.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов выразил мнение, что турецкий лидер Реджеп Таип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш будут склонять президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией, что, по его мнению, является очередной политической ловушкой для Украины. По словам Жданова, Путину нужно перемирие в Украине, чтобы провести псевдореферендумы на временно оккупированных украинских территориях для их присоединения в состав РФ.

После состоявшихся во Львове переговоров министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время встречи президентов Украины, Турции и генсека ООН Украину не склоняли к уступкам России.

В то же время Эрдоган заявил, что хочет возобновить переговоры Украины и России, как это было в марте в Стамбуле.

В свою очередь, Зеленский заявил, что диалог с Россией возможен только после полного вывода оккупационных войск с украинской территории.

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