Россияне готовят "вторую Еленовку" для "азовцев" во время показательного судилища в Мариуполе — ГУР МО

На День Независимости Украины оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали".
С этой целью в срочном порядке переоснащается уцелевшее помещение Мариупольской камерной филармонии.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
На сцене филармонии монтируются железные клетки, где будут содержать украинских защитников. Также возводится несколько новых временных построек рядом с помещением.
Чтобы придать вид "легитимности" этой акции, оккупанты готовят специально обученных "свидетелей" и завозят представителей российских пропагандистских СМИ.
По одному из возможных сценариев оккупантов, они могут нанести по помещению точечный ракетный удар. В случае реализации такого сценария, россияне попытаются традиционно переложить вину за совершенное преступление в Украине.
Напомним, в Мариуполе российские оккупанты готовятся судить бойцов "Азова". Для "судилища" в местной филармонии устанавливают клетки. В Офисе президента Украины призвали Красный Крест отреагировать на это событие.
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