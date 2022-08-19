Возле Евпатории в Крыму аж три "хлопка"

В Крыму — новые "хлопки". В этот раз взрывы раздаются в районе Евпатории на южном берегу оккупированного россиянами полуострова.
Вечером пятницы, 19 августа, возле Евпатории в оккупированном Россией Крыму раздались взрывы.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"В районе Евпатории "хлопки". Почти. Три взрыва возле села Уютное. Воздушная тревога, мраZота", — написал в соцсети Андрющенко.
Он отметил, что "мариупольцы, отправившие своих детей на отдых в Евпаторию, — это был самый нелепый поступок. Говорили — не верьте оккупантам. Нет в украинском Крыму безопасности во время оккупации".
Напомним, последний месяц в аннексированном Россией Крыму неспокойно. Только в течение недели в разных районах полуострова на нескольких военных объектах произошли "хлопки". ТСН.ua собрал все взрывы и атаки по полуострову Крым и вокруг него, которые произошли с начала войны РФ против Украины.
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