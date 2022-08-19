Ночной обстрел Николаева: повреждены 16 домов, разрушены крыши

В результате обстрела Николаева, который российские войска совершили под утро 19 августа, повреждения получили 16 жилых домов в Центральном районе города.
В Корабельном районе Николаева три ракеты попали по территории частного предприятия.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
Из 16 пострадавших домов в одиннадцати – частично разрушена крыша.
"Работники администрации района выдали людям пленку и брезент. Повторно материалы получили и жители тех домов, которые во второй раз пострадали в результате обстрела университета", – говорится в заявлении мэра.
Он добавил, что по данным военной администрации, город был обстрелян ракетами типа С-300.
Напомним, 19 августа около 04:00 час. оккупанты обстреляли ракетами Николаев. Три вражеских ракеты снова попали в Черноморский университет им. Петра Могилы, повреждены окрестные дома.
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