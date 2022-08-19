Коронавирус никуда не исчез: в Украине продлен карантин до конца года

Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине из-за коронавируса до конца 2022 года.

Заметим, что в регионах Украины действуют рекомендованные ограничения в связи с распространением COVID-19.

О решении Кабмина представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Сети.

"Продлен карантин (из-за коронавирусу – ред.) до 31 декабря 2022 года на всей территории Украины", – говорится в заявлении.

Также до 31 декабря правительство продлило режим чрезвычайной ситуации для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины.

Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко сказал, что ведомство с учетом войны будет учитывать то, вводить ли и как вводить COVID-ограничения. Все зависит от ситуации с распространением болезни в стране.

Карантин во время войны: коронавирус вернулся в Украину

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