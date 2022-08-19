Нічний обстріл Миколаєва: пошкоджені 16 будинків, зруйновані дахи

Внаслідок обстрілу Миколаєва, який російські війська скоїли над ранок 19 серпня, пошкоджень зазнали 16 житлових будинків у Центральному районі міста.

У Корабельному районі Миколаєва три ракети поцілили по території приватного підприємства.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Із 16-ти постраждалих будинків у одинадцяти – частково зруйнований дах.

"Працівники адміністрації району видали людям плівку та брезент. Повторно матеріали отримали і жителі тих будинків, які вдруге постраждали внаслідок обстрілу університету", – йдеться у заяві мера.

Він додав, що за даними військової адміністрації, місто обстріляли ракетами типу С-300.

Нагадаємо, 19 серпня близько 04:00 год. окупанти обстріляли ракетами Миколаїв. Три ворожі ракети знову влучили в Чорноморський університет ім. Петра Могили, пошкоджено навколишні будинки.

Росіяни обстріляли Миколаїв, Дніпропетровщину та Сумщину - 1 загиблий, 3 поранені

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