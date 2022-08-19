У Севастополі "розквітла бавовна" (фото, відео)

Місцеві жителі зафіксували в небі об’єкт, що нагадує ракету, і звуки вибухів.

"Севастополь. Повідомляють про "бавовни". Ймовірно, працює ППО", – йдеться у повідомленні одного з телеграм-каналів.

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у місті спрацювала протиповітряна оборона. Він теж чув "хлопки" і запевнив, що начебто було збито безпілотник.

"Перебуваю на робочому місці в "уряді". Так само, як і багато хто з городян, чув хлопки в центрі. Аналогічні раніше звучали в районі Стрілки. У бухті відпрацьовувала ППО. У центрі — корабельна арта. Історія та сама, що й учора. За попередніми даними, БПЛА. Цілі вражені. Зберігаємо спокій. Військові роблять свою справу чудово", – запевнив представник окупаційної влади.

Зауважимо, що водночас вибухи лунають у районі Євпаторії на південному березі окупованого росіянами півострова.

Нагадаємо, як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, вибухи на аеродромі в Криму знищили понад 10 ворожих літаків і ракети.

Зауважимо, політолог Ігор Соскін сказав, що Кримський міст потрібно зробити непридатним для пересування. Тоді РФ не зможе постачати до окупованого Криму техніку та ресурси.