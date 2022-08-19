В Севастополе "расцвел хлопок" (фото, видео)

Местные жители зафиксировали в небе напоминающий ракету объект и звуки взрывов.

"Севастополь. Сообщают о "хлопках". Вероятно, работает ПВО", – говорится в сообщении одного из телеграмм-каналов.

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе сработала противовоздушная оборона. Он тоже слышал "хлопки" и заверил, что якобы был сбит беспилотник.

"Нахожусь на рабочем месте в "правительстве". Так же, как и много горожан, слышали хлопки в центре. Аналогичные ранее звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО. В центре — корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают свое дело прекрасно", – заверил представитель оккупационных властей.

Заметим, что одновременно взрывы раздаются в районе Евпатории на южном берегу оккупированного россиянами полуострова.

Напомним, как сообщили в воздушных силах ВСУ, взрывы на аэродроме в Крыму уничтожили более 10 вражеских самолетов и ракеты.

Отметим, что политолог Игорь Соскин сказал, что Крымский мост нужно сделать непригодным для передвижения. Тогда РФ не сможет поставлять в оккупированный Крым технику и ресурсы.