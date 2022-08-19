Когда Украина может нанести удар по Крымскому мосту: эксперт объяснил

Крымский мост нужно сделать непригодным для передвижения. Тогда РФ не сможет поставлять в оккупированный Крым технику и ресурсы.

Российские оккупанты через Крымский мост поставляют на полуостров военную технику и другие ресурсы. Поэтому его нужно сделать непригодным для передвижения, как Антоновский мост в Херсонской области.

Об этом в интервью изданию "Главред" рассказал директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин.

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“Антоновский мост вроде и не разрушен, но передвигаться по нему невозможно. То же можно сделать и с Крымским мостом. Особенно – с железнодорожным. Это уже можно сделать. В результате не обрушатся опоры, мост останется, но ездить по нему будет невозможно. А раз по мосту нельзя будет ездить, значит, фактически прекратятся поставки Крыма, перекидывание туда необходимой техники и ресурсов”, — подчеркнул Олег Соскин.

Он также добавил, что Украине, операцией в Новофедоровке, нужно было продемонстрировать, что наша армия может добраться до Крыма. Это также демонстрация западному миру, что наша страна не остановится.

“Для Путина удар по аэродрому в Новофедоровке – это колоссальный репутационный удар. Зеленский так приложился сапогом к его лицу. Ведь Россия понесла серьезные потери: несколько десятков человек погибли — по-видимому, летчики и механики, — уничтожены склады, самолеты и машины. Это серьезный удар для всех, кто живет на Крымском полуострове и для российского руководства, для Кремля. Руководство Украины переходит на новый уровень и готово к этому", – подчеркнул политолог.

По его словам, ситуация в Крыму будет зависеть от успехов ВСУ в Херсоне.

"Если до начала ноября правый берег Херсона будет освобожден, то украинская армия уже не остановится. Логика событий такова, что ВСУ будут продвигаться дальше. А по мере продвижения дальше, украинская армия будет все больше ударов наносить в глубь территории врага – соответствующий потенциал уже есть. И если украинские войска прорвутся в Крым, то степной Крым, Евпатория, Феодосия, Саки будут освобождены. Не знаю как Севастополь”, — отметил директор Института трансформации общества.

Напомним, что от взрывов на авиабазе "Саки" в Крыму более половины боевых самолетов Черноморского флота РФ вышли из строя.

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