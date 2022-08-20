Експерт спрогнозував, коли буде звільнено Херсон

На півдні України правий берег Дніпра повинен бути звільнений ще до початку холодів.

Директор Інституту трансформації суспільств, політолог Олег Соскін вважає, що найпотужніший бій за визволення південних областей України від російських окупантів відбудеться до настання холодної пори року.

Про це він розповів в інтерв'ю "Главред".

“Заходити в зиму з окупованим півднем не можна. Тому, в будь-якому випадку, там буде найпотужніший бій. На правому березі буде "мішок", де російські війська будуть просто знищувати. Тобто так чи інакше правий берег повинен бути звільнений. А далі – це питання”, - зазначив експерт.

За словами Олега Соскіна, Росія спробує наступати на Кривий Ріг, взяти в кільце Миколаїв, але у неї нічого не вийде. Причиною ціього він вважає те, що в російської армії уже немає тих сил, які дозволили б досягти цих цілей. До того ж, в Україну приходить все більше західної зброї.

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“Якщо за добу знищувати одну російську батальйонно-штурмову групу, тобто 800-1000 осіб (зараз вийшли приблизно на 300 осіб на добу), плюс знищувати склади, то, виходить, що за місяць буде знищуватися будь-яке угруповання путінських військ. От тільки нову таку групу швидко сформувати вже не можливо – для цього потрібно два-три місяці без оголошення мобілізації”, - наголосив він.

Олег Соскін припустив, що праву частину Херсона буде звільнено до жовтня цього року.

“Далі тягнути просто не можна буде. У жовтні вже настануть холоди, тому серпень-вересень – це критична точка”, - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше експерти прогнозували, що росіяни не втримають правий берег Херсонської області, тому набивають ціну для переговорного процесу, аби "обміняти" цю територію на Донбас.

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