Эксперт спрогнозировал, когда будет освобожден Херсон

На юге Украины правый берег Днепра должен быть освобожден еще до начала холодов.

Директор Института трансформации обществ, политолог Олег Соскин считает, что самое мощное сражение за освобождение южных областей Украины от российских оккупантов состоится до наступления холодного времени года.

Об этом он рассказал в интервью "Главреду".

“Входить в зиму с оккупированным югом нельзя. Поэтому, в любом случае, там будет самое мощное сражение. На правом берегу будет "мешок", где российские войска будут просто уничтожать. То есть так или иначе правый берег должен быть освобожден. А дальше – это вопрос”, — отметил эксперт.

По словам Олега Соскина, Россия попытается наступать на Кривой Рог, взять в кольцо Николаев, но у нее ничего не получится. Причиной этого он считает то, что у российской армии уже нет тех сил, которые позволили бы достичь этих целей. К тому же в Украину приходит все больше западного оружия.

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“Если за сутки уничтожать одну российскую батальонно-штурмовую группу, то есть 800-1000 человек (сейчас вышли примерно на 300 человек в сутки), плюс уничтожать склады, то получается, что через месяц будет уничтожаться любая группировка путинских войск. Вот только новую такую группу быстро сформировать уже невозможно – для этого нужно два-три месяца без объявления мобилизации”, — подчеркнул он.

Олег Соскин предположил, что правая часть Херсона будет освобождена до октября этого года.

“Дальше тянуть просто нельзя будет. В октябре уже наступят холода, поэтому август-сентябрь – это критическая точка”, — подчеркнул он.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали, что россияне не удержат правый берег Херсонской области, поэтому набивают цену для переговорного процесса, чтобы "обменять" эту территорию на Донбасс.

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