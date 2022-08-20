Ночью россияне ударили ракетами С-300 по Николаеву.

В ночь на субботу, 20 августа, около 03:00 Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. По предварительной информации, россияне ударили городу ракетами С-300.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

В течение суток Россия обстреливала Николаевский и Баштанский районы. В частности, вчера кассетными снарядами оккупанты нанесли удары по поселку Первомайское. Два человека получили ранения.

Кроме того, ночью враг нанес удар по селу Широкое в Баштанском районе. В результате обстрела повреждены три жилых дома. Накануне в районных районах россияне также атаковали село Красная Долина. Поврежден жилой дом.

Отмечается, что продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Тем временем, в Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, начались 178 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Россияне пытались вести штурмовые действия по нескольким направлениям, но без успеха. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 20 августа.

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