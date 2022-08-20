У Черкасах сапери підірвали фрагмент російської ракети на дні Дніпра (відео)

Українські рятувальники розміновують акваторію річки Дніпро. Так, у Кременчуцькому водосховищі, біля Черкас, на глибині п’яти метрів надзвичайники знайшли фрагмент російської ракети.

Підняти і вивезти на полігон смертоносну знахідку було надто небезпечно, тому вибуховий предмет довелося знищувати просто на місці, під водою.

Подробиці операції розповів кореспондент ТСН Ігор Бондаренко.

"Акваторію річки Дніпро біля Черкас оточують катери рятувальників, водної та патрульної поліції. У річці знайшли небезпечний предмет. В ході сканування знаходиться невідомий предмет. Сканер надзвичайників запеленгував невідомий предмет. Щоб його ідентифікувати запускають підводний дрон", - розповів кореспондент.

Всього за кілька хвилин дрон знаходить невідомий предмет. Це уламки ракети від зенітно-ракетного комплексу. На початку серпня ворог обстрілював Черкащину ракетами, тоді успішно спрацювала українська протиповітряна оборона.

"Чому ми не транспортували, тому що це вибухонебезпечний об’єкт 1-ої категорії, в ракетах використовується рідке ракетне паливо, яке само по собі дуже токсична речовина", - про це розповів Андрій Даник, начальник ГУ ДСНС у Черкаській області.

Уламки ракети рятувальники вирішили підривати на місці. Підводне розмінування найскладніше з усіх видів робіт для сапера. Вітер, течія, погана видимість – факторів для помилки вистачає.

Старшому водолазу-саперу Олександру Морозу довелося двічі ниряти, щоб прокласти магістраль від закладеної вибухівки до катера.

"Була трохи качка і катер смикнувся і пройшов обрив магістральної лінії і з першого разу не вийшло", - розповів сапер.

Надзвичайники також розповіли, що в акваторії Дніпра знайшли нерозірвану 500-кілограмову авіабомбу. Нині розробляють операцію з її знешкодження.

Нагадаємо, в Україні все ще зберігається висока мінна небезпека на морі через шторм.

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