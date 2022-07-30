Снаряд прибило до берега штормом, сапери його підірвали.
У Мережі оприлюднили кадр підриву міни під Затокою.
До узбережжя в Білгород-Дністровському районі течією винесло якірну міну, яка була зірвана штормом і дрейфувала за кілька метрів від берега.
Оперативним реагуванням Сили оборони забезпечили контрольований підрив вибухонебезпечного предмету в воді.
Про це повідомляє Telegram-канал "Одеса. Офіційно".
"Зауважимо, відвідування узбережжя та використання прибережних вод небезпечне! Саме тому, в рамках правового режиму воєнного стану, проголошено відповідні обмеження. Не нехтуйте власною безпекою. Бережіть себе - збережемо й Україну!", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, Україну на півдні від окупантів захищають не лише українські військові, а й місцеві мешканці. Не по зубах росіянам Одеса та Миколаїв. Зокрема, один з місцевих мешканців завдяки "коктейлю Молотова" підпалив російський "Град".
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