У Мережі оприлюднили кадр підриву міни під Затокою.

До узбережжя в Білгород-Дністровському районі течією винесло якірну міну, яка була зірвана штормом і дрейфувала за кілька метрів від берега.

Оперативним реагуванням Сили оборони забезпечили контрольований підрив вибухонебезпечного предмету в воді.

Про це повідомляє Telegram-канал "Одеса. Офіційно".

"Зауважимо, відвідування узбережжя та використання прибережних вод небезпечне! Саме тому, в рамках правового режиму воєнного стану, проголошено відповідні обмеження. Не нехтуйте власною безпекою. Бережіть себе - збережемо й Україну!", - йдеться у дописі.

Фото: із соцмереж

Нагадаємо, Україну на півдні від окупантів захищають не лише українські військові, а й місцеві мешканці. Не по зубах росіянам Одеса та Миколаїв. Зокрема, один з місцевих мешканців завдяки "коктейлю Молотова" підпалив російський "Град".

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