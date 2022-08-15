На морі зберігається висока мінна небезпека через шторм. Військові закликають громадян не ігнорувати питання мінної безпеки у морі, бо через шторм міни зміщуються.

Про це сказала керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк на брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ".

"Мінна небезпека зараз дуже висока, оскільки море штормить, і після шторму багато мін може бути зміщені зі свого місця. Ми не знаємо, якими саме мінними пристроями було заміновано море. Тому не знаємо, що до берегів приносить", - сказала вона.

Стосовно трагічного випадку в Затоці, де люди підірвалися на міні, Гуменюк повідомила, що працює слідча оперативна група, і остаточні висновки про те, що саме спрацювало, ще будуть зроблені.

"Ми ведемо спостереження, і у випадку виявлення заздалегідь попереджаємо про це. Але є випадки, коли міни та вибухові пристрої замулюються у дно, і тоді неможливо їх відстежити", - зазначила вона

Гуменюк уточнила, що всі ділянки біля портів відстежуються Адміністрацією морських портів для висновку про те, наскільки надалі їх небезпечно використовувати.

Нагадаємо, у Затоці Одеської області 14 серпня вибухнула міна. Кількість загиблих зросла до трьох осіб.

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