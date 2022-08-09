Как очистить микроволновку: пять проверенных способов

Так бывает – разогреешь в микроволновке блюдо в тарелке без крышки всего один раз и уже нужно технику мыть. Что делать, если вы столкнулись с такой проблемой? Как помыть микроволновку внутри и снаружи, чтобы она блестела — читайте в материале ТСН.ua.

Самым эффективным способом, помогающим почистить микроволновку, является создание водяной бани. Однако нужно также приготовить правильный раствор, чтобы растворить жир и другую грязь.

Как помыть микроволновку внутри с помощью соды

Вам понадобятся:

1 столовая ложка соды;

0,5 литра воды.

Процесс приготовления раствора прост:

К мисочке с водой добавить соду и поставить все в микроволновку. Включите максимальную мощность на 3-5 минут. После сигнала подождите еще несколько минут, а затем протрите печь внутри чистой тряпкой.

Как очистить микроволновку от жира, если не удалось сделать это с первого раза? Смочите губку в растворе с содой и промойте стены самостоятельно.

Потребуется лимонная кислота

Нужно взять:

1 столовая ложка лимонной кислоты (или 4 столовых ложки лимонного сока);

0,5 литров воды;

1 лимон.

Что делать, чтобы почистить микроволновку:

Добавить лимонную кислоту или лимонный сок в мисочке с водой. Затем положить дополнительно порезанный на кусочки лимон. Затем поставить мисочку в микроволновку и включить на максимальную мощность (2-5 минут). После сигнала нужно подождать еще 5 минут и только затем протирать стенки смоченной в лимонном растворе губкой.

Этот способ не только поможет, если вы хотите знать, как очистить микроволновку. Лимонная кислота также впитает все неприятные запахи.

Как помыть микроволновку внутри, если нет сильных загрязнений

В случае, если загрязнений нет, но вы все равно хотите освежить свою микроволновку, можно использовать водяную баню без каких-либо дополнительных средств. Вам понадобится всего-навсего 0,5 литров воды.

Воду нужно налить в мисочку, поставить в микроволновку, включить максимальную мощность на 10-15 минут. После сигнала подождать еще 5 минут, и только тогда протереть стенки мягкой чистой тряпкой.

Избавиться от масных пятен поможет уксус

Как вымыть микроволновку, если внутри появились массные пятна? Вам понадобятся:

0,5 литров воды;

2 столовые ложки уксуса 9%.

Что делать, чтобы избавиться от пятен:

К миске с водой добавить уксус, поставить в микроволновку. Включите ее на максимальную мощность (2-5 минут). Оставить еще через несколько минут после завершения сигнала. Протереть стены мягкой губкой.

Следует обратить внимание, если вы решили почистить микроволновку с помощью этого способа, нужно открыть в кухне окно. Также не рекомендуется слишком часто использовать уксус, если у вас техника с эмалированной поверхностью.

Как отмыть микроволновку с помощью стеклоочистителя

Это механический способ, не требующий использования водяной бани. Вам понадобятся:

губка;

вода;

жидкость для очистки стекла.

Процесс мойки прост:

Добавить в воду жидкость для очищения стекла (пропорция 1:2). Хорошо смочить в растворе губку. Протереть внутренние стены микроволновки. Если есть уже засохшие пятна, нужно нанести раствор на них и оставить на несколько минут. Смыть. Вымыть все чистой губкой, смочив ее предварительно в воде.

Как сохрани микроволновку в чистоте

Если вы не хотите постоянно искать, как помыть микроволновку, стоит запомнить несколько простых правил ее использования: