Как очистить микроволновку: пять проверенных способов

Так бывает – разогреешь в микроволновке блюдо в тарелке без крышки всего один раз и уже нужно технику мыть. Что делать, если вы столкнулись с такой проблемой? Как помыть микроволновку внутри и снаружи, чтобы она блестела — читайте в материале ТСН.ua.
Самым эффективным способом, помогающим почистить микроволновку, является создание водяной бани. Однако нужно также приготовить правильный раствор, чтобы растворить жир и другую грязь.
Как помыть микроволновку внутри с помощью соды
Вам понадобятся:
- 1 столовая ложка соды;
- 0,5 литра воды.
Процесс приготовления раствора прост:
- К мисочке с водой добавить соду и поставить все в микроволновку.
- Включите максимальную мощность на 3-5 минут.
- После сигнала подождите еще несколько минут, а затем протрите печь внутри чистой тряпкой.
Как очистить микроволновку от жира, если не удалось сделать это с первого раза? Смочите губку в растворе с содой и промойте стены самостоятельно.
Потребуется лимонная кислота
Нужно взять:
- 1 столовая ложка лимонной кислоты (или 4 столовых ложки лимонного сока);
- 0,5 литров воды;
- 1 лимон.
Что делать, чтобы почистить микроволновку:
- Добавить лимонную кислоту или лимонный сок в мисочке с водой.
- Затем положить дополнительно порезанный на кусочки лимон.
- Затем поставить мисочку в микроволновку и включить на максимальную мощность (2-5 минут).
- После сигнала нужно подождать еще 5 минут и только затем протирать стенки смоченной в лимонном растворе губкой.
Этот способ не только поможет, если вы хотите знать, как очистить микроволновку. Лимонная кислота также впитает все неприятные запахи.
Как помыть микроволновку внутри, если нет сильных загрязнений
В случае, если загрязнений нет, но вы все равно хотите освежить свою микроволновку, можно использовать водяную баню без каких-либо дополнительных средств. Вам понадобится всего-навсего 0,5 литров воды.
Воду нужно налить в мисочку, поставить в микроволновку, включить максимальную мощность на 10-15 минут. После сигнала подождать еще 5 минут, и только тогда протереть стенки мягкой чистой тряпкой.
Избавиться от масных пятен поможет уксус
Как вымыть микроволновку, если внутри появились массные пятна? Вам понадобятся:
- 0,5 литров воды;
- 2 столовые ложки уксуса 9%.
Что делать, чтобы избавиться от пятен:
- К миске с водой добавить уксус, поставить в микроволновку.
- Включите ее на максимальную мощность (2-5 минут).
- Оставить еще через несколько минут после завершения сигнала.
- Протереть стены мягкой губкой.
Следует обратить внимание, если вы решили почистить микроволновку с помощью этого способа, нужно открыть в кухне окно. Также не рекомендуется слишком часто использовать уксус, если у вас техника с эмалированной поверхностью.
Как отмыть микроволновку с помощью стеклоочистителя
Это механический способ, не требующий использования водяной бани. Вам понадобятся:
- губка;
- вода;
- жидкость для очистки стекла.
Процесс мойки прост:
- Добавить в воду жидкость для очищения стекла (пропорция 1:2). Хорошо смочить в растворе губку.
- Протереть внутренние стены микроволновки.
- Если есть уже засохшие пятна, нужно нанести раствор на них и оставить на несколько минут. Смыть.
- Вымыть все чистой губкой, смочив ее предварительно в воде.
Как сохрани микроволновку в чистоте
Если вы не хотите постоянно искать, как помыть микроволновку, стоит запомнить несколько простых правил ее использования:
- готовя любое блюдо, накрывайте тарелку крышкой, чтобы уберечь стенки микроволновки от жира;
- очищать технику нужно по крайней мере раз в месяц, чтобы пятна не успевали присохнуть;
- не забывайте протирать стенки каждый раз после разогрева блюда.