В Україні розробили план відбудови лікарень - МОЗ

Україна відбудовуватиме лікарні за кращими світовими стандартами в проєктуванні та будівництві.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Богдан Боруховський.

Наразі Україна вже створила план відбудови медичної інфраструктури та напрацювала необхідні зміни до державних будівельних норм. Оновлені вимоги щодо проєктування та будівництва медзакладів, дозволять зводити лікарні, які відповідатимуть найкращим європейським і світовим стандартам.

Міністерство охорони здоровʼя у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України завершує підготовку нормативної бази для відбудови медичної інфраструктури України.

Від початку повномасштабного вторгнення окупанти пошкодили 788 медичних закладів та ще 123 – зруйнували.

Нагадаємо, Ляшко розповів, чи можуть повернути обов'язковий карантин через COVID-19.

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