Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні розробили план відбудови лікарень - МОЗ

Дата публікації
Перегляди
145
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Україні розробили план відбудови лікарень - МОЗ

Фото: ЗОВА.

Україна створила план відбудови медичної інфраструктури.

Україна відбудовуватиме лікарні за кращими світовими стандартами в проєктуванні та будівництві.  

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Богдан Боруховський.

Наразі Україна вже створила план відбудови медичної інфраструктури та напрацювала необхідні зміни до державних будівельних норм. Оновлені вимоги щодо проєктування та будівництва медзакладів, дозволять зводити лікарні, які відповідатимуть найкращим європейським і світовим стандартам.

Міністерство охорони здоровʼя у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України завершує підготовку нормативної бази для відбудови медичної інфраструктури України.

Від початку повномасштабного вторгнення окупанти пошкодили 788 медичних закладів та ще 123 – зруйнували.

Нагадаємо, Ляшко розповів, чи можуть повернути обов'язковий карантин через COVID-19.

Читайте також:

Лікарня-переселенка з Сєвєродонецька відновила роботу у Дніпрі 

Лікарня-переселенка з Сєвєродонецька відновила роботу у Дніпрі 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація