Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Туреччині в ДТП з автобусом загинули 16 людей (відео)

Дата публікації
Перегляди
1871
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Туреччині в ДТП з автобусом загинули 16 людей (відео)

Фото: Associated Press

На південному сході Туреччини 16 людей загинули внаслідок ДТП із пасажирським автобусом.

Трагедія сталася у Газіантепі.

Про це у суботу, 20 серпня, повідомляє  телеканал CNN Turk.

Автобус врізався у припарковану пожежну машину, автомобіль інформагентства "Іхлас" та машину швидкої допомоги. Відомо, що серед загиблих є журналісти, медпрацівники та пожежники.

Також в аварії постраждали 22 особи, вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як повідомлялося, у Греції на пасажирському поромі сталася пожежа. Інцидент стався в Іонічному морі. Спалахнув корабель з майже трьома сотнями людей на борту. Зайнялося на палубі третього поверху. Капітан корабля звернувся за допомогою.

ДТП з автобусом у Туреччині: серед потерпілих українців немає | Новини світу

ДТП з автобусом у Туреччині: серед потерпілих українців немає | Новини світу

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Аваріі та ДТП
Наступна публікація