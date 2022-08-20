У Туреччині в ДТП з автобусом загинули 16 людей (відео)

Трагедія сталася у Газіантепі.

Про це у суботу, 20 серпня, повідомляє телеканал CNN Turk.

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Автобус врізався у припарковану пожежну машину, автомобіль інформагентства "Іхлас" та машину швидкої допомоги. Відомо, що серед загиблих є журналісти, медпрацівники та пожежники.

Також в аварії постраждали 22 особи, вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як повідомлялося, у Греції на пасажирському поромі сталася пожежа. Інцидент стався в Іонічному морі. Спалахнув корабель з майже трьома сотнями людей на борту. Зайнялося на палубі третього поверху. Капітан корабля звернувся за допомогою.

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