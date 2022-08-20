Доллар может прыгнуть до 100 гривен: экономист назвал, что приведет к этому

Курс доллара в Украине может вырасти до 100 грн при поражениях украинских военных на фронте. Ведь сейчас курс валют полностью находится в зависимости от военной обстановки.

Стабильной гривна останется, если ВСУ не дадут российским войскам забрать кусок Донецкой области, а также освободят оккупированный Херсон.

Такое мнение директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин высказал "Главреду".

"Поскольку поступят 8 млрд евро, курс останется примерно таким же, как сейчас – 40-45 грн за долл. Возможно, даже немного укрепится – до 38", – сказал эксперт.

Но он не исключает и худшего сценария.

"Если же, не дай Бог, отдадут эти территории, и Россия начнет наступление на Николаев и дальше, курс достигнет 60 грн до дол. для начала. А до конца года, если ситуация "замерзнет" – 100", – сказал Соскин.

Напомним, ранее экономический эксперт Борис Кушнирук сказал, что доллар может вырасти до 43 грн и продолжит рост в следующем году.

Бизнес начал восстанавливаться, но тут нажали на налоговые тормоза - Андрей Длигач

Читайте также: