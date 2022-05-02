Россию выгнали из европейского футбола: УЕФА продлил "бан" клубам и сборным страны-агрессора

Европейский футбольный союз (УЕФА) объявил об отстранении российских команд от турниров под своей эгидой в сезоне-2022/23.

Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Теперь же УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в следующем сезоне-2022/23.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Исполкома УЕФА.

Дисквалификация россиян относится как к мужским, так и к женским турнирам.

Российских клубов не будет в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций-2022/23. Россия получит 4,333 балла в таблице коэффициентов для мужских команд и 1,750 - для женских (худший показатель российских клубов за последние 5 сезонов - прим.).

Сборная России не будет участвовать в Лиге наций-2022/23. Команда страны-агрессора автоматически займет последнюю строчку в группе 2 дивизиона B. Россияне вылетят в низший дивизион с 16-го места среди всех команды Лиги B.

Женская сборная России не сыграет на Евро-2022. Вместо нее на турнир поедет Португалия, которую россиянки победили в плей-офф. Также женская сборная РФ дисквалифицирована с отбора на ЧМ-2023.

Результаты молодежной сборной России (U-21) в группе отбора молодежного Евро-2023 аннулированы, состав группы уменьшен до 5 участников.

Дисквалификация также распространяется на футзальные турниры под эгидой УЕФА. Женская сборная России не сыграет в "Финале четырех" по футзалу - ее место в квартете с Украиной, Португалией и Испанией займет Венгрия. Также российские клубы исключены из футзальной Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.

В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА. Решение, которое УЕФА принял 2 мая, также не предусматривает лишение страны-агрессора членства в европейской футбольной организации.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Исполком УАФ утвердил решение о досрочном завершении сезона УПЛ-2021/22.

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