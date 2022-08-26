Вакцинация новорожденных украинцев: как и какие прививки делают в роддомах Польши

Более трех тысяч украинских детей родились в Польше от начала полномасштабной войны.

Как и в Украине в польских родильных домах после рождения малышам делают сразу две прививки — от туберкулеза и гепатита В.

Почему важно вакцинировать ребенка от рождения, охотно ли украинки это делают и как их принимают в польских роддомах, рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Людмила была на пятом месяце беременности и планировала рожать в родном Хмельницком, но полномасштабное вторжение изменило ее планы.

"После того, как российские войска захватили атомную (ред. – Запорожскую АЭС) в Энергодаре, мне стало очень страшно потому, что я знаю, что когда радиация, то такие малыши не выживают. Это стало толчком. Я очень боялась радиации, поэтому решила выехать в какое-нибудь безопасное место, чтобы доносить ребенка и родить", — рассказывает Людмила Будрик из Хмельницкого.

Так Людмила оказалась в Варшаве. По совету волонтеров выбрала родильный дом, записалась на прием к врачу, сдала все анализы. За две недели до срока родов у женщины началось кровотечение и ее прокесарили. Сейчас уже 3 день и ребенок с матерью.

Как только Давид окрепнет, здесь, в роддоме, ему сделают первые прививки.

"Будем делать БЦЖ, у нас в семье все привились БЦЖ, и я, и муж, и мои родители когда-то. У меня есть старший сыночек 7 лет, мы ему тоже делали в течение 10 дней в роддоме и, надеемся, сейчас немного наберем вес и тоже сделаем", – делится планами Людмила.

Война и переезд в другую страну не повод откладывать вакцинацию, говорят в ЮНИСЕФ. Тем более, если речь идет о новорожденных, которые очень уязвимы к разным болезням.

"Очень важно прививать детей от рождения и четко соблюдать календарь прививок. Первые вакцины от туберкулеза и гепатита В. Далее календарь рассчитан на 59 месяцев до 5 лет. Полиомиелит, корь, коклюш — это одни из самых опасных болезней, они легко передаются между детьми. Знаю, что в Украине существует пристрастное отношение к прививке, но я настоятельно советую всем родителям не пренебрегать здоровьем своих детей и защищать их вакцинацией", — отмечает координатор ЮНИСЕФ в Польше Рашед Мустафа Сарвар.

Именно непривитые новорожденные дети чаще всего попадают в больницы с осложнениями – говорят врачи, ведь малыши только приобретают иммунитет, способный бороться с болезнями.

"Если говорим о новорожденных, то они преимущественно заражаются от родителей или от кого-то из семьи. Угрожающими для малышей являются коклюш и бактериальные инфекции – такие как пневмококки. Против этих болезней в Польше начинается вакцинация с шестой недели жизни, раньше нельзя, потому что именно эти вакцины для таких маленьких детей не работают. Все мы знаем, что коклюш это сильный кашель. Он, в принципе, не так опасен, но у грудных детей из-за сильных приступов может произойти остановка дыхания. Во время кашля маленькие дети имеют такое высокое давление, что иногда доходит до кровоизлияний в мозг, а это смертельно", – объясняет руководитель педиатрической клиники в Варшаве Эрнест Кухар.

Весной уровень вакцинации новорожденных из Украины был очень низким, говорят в Министерстве здравоохранения Польши. Из 20 рожениц только две соглашались прививать своих детей. Чтобы привлечь женщин к иммунизации в Польше провели мощную информационную кампанию и она сработала.

"Сейчас 95% украинских малышей, родившихся в Польше, имеют прививки от гепатита В и туберкулеза. Это почти такая же статистика, как среди польских младенцев и меня это радует. Ведь все мы знаем, что туберкулез — это тихий убийца. Лечение стойкой формы длительное и не всегда результативное. Гепатит В можно подхватить, например, в кабинете стоматолога, когда инструменты плохо простерилизованы. А прививка хорошо защищает от этих болезней, поэтому очень важно уберечь маленького человека от таких рисков", — отмечает вице-министр здравоохранения Польши Вальдемар Краска.

А еще здешние медики напоминают, что все вакцины, сделанные в Польше, запишут в детскую карточку прививок и по возвращении в Украину они будут засчитаны.

Для получения дополнительной информации звоните в Национальный фонд здоровья Польши: 800 190 590 или ищите информацию на платформе ЮНИСЕФ – spilnoinpl.org.