Вакцинація новонароджених українців: як і які щеплення роблять у пологових будинках Польщі

Як і в Україні у польських пологових після народження малюкам роблять одразу два щеплення - від туберкульозу та гепатиту В.

Чому важливо вакцинувати дитину від народження, чи охоче українки це роблять і як їх приймають у польських пологових будинках, розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

Людмила була на п'ятому місяці вагітності і планувала народжувати у рідному Хмельницькому, але повномасштабне вторгнення змінило її плани.

"Після того, як російські війська захопили атомну (ред. - Запорізьку АЕС) в Енергодарі, мені стало дуже страшно тому, що я знаю, що коли радіація, то такі малючки не виживають. Це стало поштовхом. Я дуже боялася радіації, тому вирішила виїхати у якесь безпечне місце, щоб доносити дитину і народити", - розповідає Людмила Будрик з Хмельницького.

Так Людмила опинилася у Варшаві. За порадою волонтерів обрала пологовий, записалася на прийом до лікарі, здала всі аналізи. За два тижні до терміну пологів у жінки почалася кровотеча і її прокесарили. Зараз вже 3 день і дитина з мамою.

Щойно Давид окріпне, тут, у пологовому, йому зроблять перші щеплення.

"Будемо робити БЦЖ, у нас у родині всі привилися БЦЖ, і я, і чоловік, і мої батьки колись. В мене є старший синочок 7 років, ми йому також робили протягом 10 днів у пологовому і, сподіваємо, зараз трошки наберемо вагу і теж зробимо", - ділиться планами Людмила.

Війна і переїзд до іншої країни не привід відкладати вакцинацію, кажуть в ЮНІСЕФ. Тим паче, якщо йдеться про новонароджених, які дуже вразливі до різних хворіб.

"Дуже важливо щеплювати дітей від народження і чітко дотримуватися календаря щеплень. Перші вакцини від туберкульозу і гепатиту В. Далі календар розрахований на 59 місяців до 5 років. Поліомієліт, кір, кашлюк - це одні з найнебезпечніших хворіб, вони легко передаються між дітьми. Знаю, що в Україні існує упереджене ставлення до щеплення, але я наполегливо раджу усім батькам не нехтувати здоров'ям своїх дітей і захищати їх вакцинацією", - наголошує координатор ЮНІСЕФ у Польщі Рашед Мустафа Сарвар.

Саме нещеплені новонароджені діти частіше за все потрапляють до лікарень з ускладненнями – кажуть лікарі, адже малюки лише набувають імунітет, який здатен боротися із хворобами.

"Якщо говоримо про новонароджених, то вони переважно заражаються від батьків або від когось з родини. Загрозливими для малюків є кашлюк і бактеріальні інфекції - такі як пневмококи. Проти цих хворіб в Польщі розпочинається щеплення від шостого тижня життя, скоріше не можна, бо саме ці вакцини для таких малих дітей не працюють. Усі ми знаємо, що кашлюк це сильний кашель. Він, в принципі, не є такий небезпечний, але у немовлят через сильні напади може статися зупинка дихання. Під час кашлю малі діти мають такий високий тиск, що іноді доходить до крововиливів у мозок, а це смертельно", - пояснює керівник педіатричної клініки у Варшаві Ернест Кухар.

Навесні рівень вакцинації новонароджених з України був дуже низький, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я Польщі. З 20 породіль лише дві погоджувалися щепити своїх дітей. Щоб заохотити жінок до імунізації у Польщі провели потужну інформаційну кампанію і вона спрацювала.

"Зараз 95% українських малюків, які народилися у Польщі, мають щеплені від гепатиту В і туберкульозу. Це майже така сама статистика, як серед польських немовлят і мене це тішить. Адже всі ми знаємо, що туберкульоз - це тихий вбивця. Лікування стійкої форми тривале і не завжди результативне. Гепатит В можна підхопити, наприклад, у кабінеті стоматолога, коли інструменти погано простерелізовані. А щеплення добре захищає від цих хворіб, тому дуже важливо вберегти маленьку людину від таких ризиків", - зазначає віце-міністр охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска.

А ще тутешні медики нагадують, усі вакцини, зроблені у Польщі, запишуть до дитячої картки щеплень і після повернення до України вони будуть зараховані.

Для отримання додаткової інформації телефонуйте до Національного фонду здоров'я Польщі: 800 190 590 або шукайте інформацію на платформі ЮНІСЕФ - spilnoinpl.org.