"Це додатковий пасок безпеки": як зробити дитині обов'язкові та рекомендовані щеплення у Польщі

Якщо, тікаючи від війни ви опинилися за кордоном, подбайте і про медичний захист своєї дитини.

Фонд ЮНІСЕФ радить не пропускати планової вакцинації, адже це вбереже вашу дитину він небезпечних хвороб та важких ускладнень. У Польщі, де опинилося найбільше українських біженців, профілактичні щеплення обов'язкові для всіх дітей віком до 19 років, які проживають на території країни понад 3 місяці. Обов'язкові щеплення для українців там безкоштовні, також у Польщі доступні і рекомендовані вакцини.

Як саме відбувається вакцинація дітей з Україні у сусідній державі, розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

Киянка Олена, мама двох дітей, у червні з синами у пошуках безпеки приїхала до Польщі і майже одразу записала їх на вакцинацію.

"Вакцинація це підвищений відсоток моєї спокійності за дітей. Це підвищений відсоток того, що вони не захворіють або захворіють в більш легкій формі. Це додатковий пасок безпеки... Є два напрямки, як організувати щеплення. Обов'язкові вакцини - записуєтеся до лікаря у поліклініці, приходите у призначений час, лікар вас оглядає і на місці робиться вакцинація. Рекомендовані вакцини ви маєте купувати за власний кошт в аптеці, але для того у вас має бути направлення від лікаря, тобто рецепт. Далі вам продають цю вакцину, у вас має бути хлодогенний бокс для її транспортування до місця щеплення", - розповідає Олена.

В України її старший 10-річний син Юрко отримав першу дозу рекомендованої вакцини від вірусу папіломи людини. Через війну другу кололи вже у Польщі. Молодший 5-річний Роман також вже побував на ревакцинації.

"Так само як по календарю українському в 6 років йому мають робити КПК, це кір, краснуха, паротит. Та АДС - це від дифтерії, столбняку і коклюшу. Ці вакцина в нас робляться від 6 до 7 років в Україні. У Польщі вони рекомендовані до введення від 5 до 7 років. Тобто ми не мусили чекати повних 6 років щоб розпочати це щеплення", - ділиться Олена та додає, що вакцинація є обов'язковою умовою для відвідування польських шкіл та дитячих садків.

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Календарі щеплень України і Польщі дуже подібні. Різниця у двох вакцинах - у Польщі обов'язково вакцинують проти пневмококів і ротавірусів. А від кашлюка щеплюють не тільки в перші два роки життя, а також і в 6 та 14 років.

Лікарі кажуть, кашлюк може бути смертельним для маленьких дітей. У деяких випадках сильні напади кашлю можуть викликати зупинку дихання у малюків. А от реальні протипоказання до щеплень мають одиниці.

"Батьки помилково вважають, що, якщо дитина хронічно хвора, то не може бути щеплена. Це не так. Бо якщо хтось хронічно хворий, то більше належить до групи ризику, і буде важче переносити недугу якщо заразиться. Більшість вакцин які ми колемо дітям вони не живі і навіть хронічно хворій дитині така вакцина не зашкодить. Я щеплював від кору дітей заражених на ВІЛ, бо для таких дітей кір особливо небезпечний", - пояснює керівник педіатричної клініки у Варшаві Ернест Кухар.



Українки, які вже встигли щепити дітей у Польщі радять цікавитися питанням імунізації. Якщо є мовний бар'єр, кажуть, можна знайти україномовного лікаря.

Під війни вакцинація надзвичайно важлива, наголошують в ЮНІСЕФ. Адже перебування в укриттях, де багато людей і сиро, поганий сон і стрес лише ослаблюють імунітет і дитина стає вразливішою до хвороб.

"Вакцинація має відбуватися у дружній атмосфері і, мені здається, уряд та Міністерство охорони здоров'я Польщі зробило все для того, щоб забезпечити українцям таку атмосферу. У Польщі є достаня кількість різних вакцин, жодного дефіциту. Щеплюйте своїх дітей, бо імунізація найефективніший метод боротьби із небезпечними захворюваннями", - наголошує координатор ЮНІСЕФ у Польщі Рашед Мустафа Сарвар.

Для отримання додаткової інформації телефонуйте до Національного фонду здоров'я Польщі: 800 190 590 або шукайте на платформі ЮНІСЕФ - spilnoinpl.org.