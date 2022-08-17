Просять підписати контракт за пільги та зарплату: в РФ формують новий батальйон для війни проти України

В Томській області РФ набирають новий “іменний” батальйон, який відправлять воювати до України.

В Росії набирають новий батальйон, який згодом відправлять воювати до України. Міноборони РФ доручило сформувати його з мешканців Томської області.

Про це пише російське видання “Медуза”.

Як стало відомо, до видання звернувся мешканець Сіверська Томської області. Там чоловік працює на одному з підприємств. Його робітників відправили на зустріч з міським військкоматом, де їм сказали, що Міноборони поручило сформувати добровольчий батальйон з мешканців Томської області.

Називається він “Тоян”. Приймають до нього всіх мешканців області. І що цікаво, військовий комісар Сіверська Сергій Міков декілька разів у бесіді з чоловіками підкреслив, що батальйон має “добровольчий” характер. Планується підписати контракт на шість місяців.

“Завдання цього батальйону – тилове забезпечення життєдіяльності військової частини, матеріально-технічне забезпечення. Набираємо туди кухарів, зварювальників, електромеханіків, водіїв, персонал банно-прального обслуговування тощо. Посад насправді багато, всі вони ставляться до матеріально-технічного забезпечення. Отакий батальйон нам дістався”, — розповів Міков працівникам підприємства.

За “контракт” чоловіки будуть начебто отримувати на місяць 220 тисяч рублів. Після закінчення служби “добровольці” отримають статус учасників бойових дій та пільги. Сам же батальйон буде повноцінно брати участь у війні проти України.

Нагадаємо, у Росії біля кордону з Україною військовий розстріляв місцевого жителя.

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