Як щепити дитину за кордоном: де це зробити та чи зарахують вакцини в Україні

Українські жінки з дітьми, які були змушені залишити Україну через повномасштабне вторгнення, звикають до нових правил країн, у яких перебувають. Зокрема, щоб віддати дитину до польського дитсадка чи школи, потрібно мати усі вакцини згідно з профілактичним календарем щеплень.

Де це зробити і чи охоче українські мами вакцинують своїх дітей у Польщі, розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

Так, зазначається, що на території країни діє програма імунізації, згідно з якою ви повинні вакцинувати дитину протягом перших трьох місяців перебування. Без потрібних щеплень діти не можуть відвідувати польські школи та дитячі садки.

Щоб щепити дитину, перше - це потрібно записатися до педіатра, як це зробила Ольга з Харкова. Вона приїхала до Варшави з Харкова на початку березня. І щойно знайшла житло, одразу записалася до педіатра, щоб щепити свою найменшу 2-місячну донечку Камілу.

"Перше - це комплексне щеплення. Там п'ять компонентів плюс гепатит, бо ми у пологовому будинку не зробили. І ще нам зробили тут пневмокок безкоштовний, який входить у календар щеплень у Польщі", - розповідає Ольга.

Днями Камілі зробили ревакцинацію, а третя ревакцинація буде у вересні. Дворічного ж Лева Ольга віддала у польський дитячий садок. Туди вона прийшла з українською картою щеплень. "Ми виявили, що у нас не вистачало одного щеплення - кір, краснуха, паротит. І ми зробили її тут (ред. - у Варшаві). У них ще є така можливість - зробити щеплення від вітряної віспи, якщо ти надаєш підтвердження, що ходиш тут у садочок. Тобто тоді це також безкоштовно. Мені таке підтвердження дали і ми записалися на щеплення від вітряної віспи", - додала Ольга.

Лише найстарша 12-річна донька жінки має усі щеплення згідно віку і поки що не потребує нових. Обох же молодших дітей щепили безкоштовно у приватній клініці. Проблем не було, але довелося почекати кілька тижнів через великий наплив пацієнтів.

Киянка Ірина нині з 4-річним сином теж у Варшаві, а до того були у Німеччині. Через різницю у календарях щеплень країн за кордоном сина вакцинувала від кору. "Різниця полягає у тому, що в Україні і Польщі друга доза моїй дитині знадобилася б у 6 років, а у Німеччині була вимога зробити це раніше. Тобто йому 4 роки і ми зробили другу дозу саме у 4 роки. Це була умова, щоб він пішов до дитячого садочка у Берліні. Я розумію, що це дитячий колектив і усі діти мають бути вакциновані, щоб була змога формувати колективний імунітет", - ділиться Ірина.

Український і польський календарі щеплень відрізняються не суттєво. Наприклад, Польща дає доступ до вакцин проти пневмококової та ротавірусної інфекцій, які не входять до українського календаря щеплень. За польським законодавством вакцинувати дитину треба впродовж перших місяців після приїзду. У МОЗ Польщі провели цілу інформаційну кампанію щодо важливості вакцинації.

"На початку багато молодих мам не хотіли одразу після народження щеплювати своїх дітей від туберкульозу і гепатиту В. На 20 новонароджених тільки дві мами погоджувалися вакцинувати своїх малюків. Тоді ми почали просвітницьку акцію - роздавали листівки українською мовою і просили медиків, які говорять українською, переконувати матерів і це спрацювало. Я дуже з того радію. Наразі 95% українських малюків, які народилися у нас, щеплені від гепатиту і туберкульозу. Це така сама статистика, як і серед польських немовлят", - пояснює віце-міністр охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска.

Не чекати повернення до України, а захищати дітей від інфекційних хвороб у тій країні, де зараз перебуваєте, на цьому наголошують в ЮНІСЕФ. Там додають, що усі щеплення після повернення будуть зараховані, їх внесуть до електронної системи охорони здоров'я та запишуть у медичну картку.

"Дитяча вакцинація дуже важливий процес у світі. Він обов'язковий, бо захищає від великої кількості смертельних хвороб. Важливо щеплювати дітей від народження. У Польщі у школі чи дитячому садку у вас просять карту вакцинації. Вакцинують у Польщі українських дітей цілком безкоштовно. Якщо ж виникають якісь питання і ви не знаєте, куди звертатися, можна зателефонувати на гарячу лінію, де ви отримаєте консультацію, що і як робити. Також уся необхідна інформація є на сайті. ЮНІСЕФ працює у всьому світі і ми з впевненістю можемо сказати, що вакцинація працює і вона захищає", - наголошує координатор ЮНІСЕФ у Польщі Рашед Мустафа Сарвар.

Для отримання додаткової інформації телефонуйте до Національного фонду здоров'я Польщі: 800 190 590 або шукайте на платформі ЮНІСЕФ - spilnoinpl.org.