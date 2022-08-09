Партизани під Мелітополем "підрізали" членів "комісії з підготовки референдуму" — ЗМІ

Українські партизани під Мелітополем у ніч проти 8 серпня влаштували замах на двох "членів комісії" з підготовки псевдореферендуму у Запорізькій області.
Окупанти навіть знайшли "винуватця-учасника АТО", схопивши першого-ліпшого перехожого з вулиці.
Про це повідомляє "РІА Мелітополь".
"У Мелітопольському районі патріотично налаштовані жителі розправилися з любителями "русского міра" по-своєму. Так, у ніч із 7 на 8 серпня двох колаборанток із Михайлівського району, які входили до "комісії з підготовки референдуму", підрізали партизани", – йдеться в повідомленні.
Офіційно окупанти підтверджують один замах, проте за словами місцевих мешканців, колаборанток було двоє. За непідтвердженими даними, одна з жінок загинула.
Нагадаємо, дані проведеного колаборантами опитування показали, що менше 10% мелітопольців підтримують Росію.
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