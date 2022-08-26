"Прилетіло" до хімтехнікуму: російські окупанти знову обстріляли Слов'янськ

Російські окупанти вранці 26 серпня знову атакували Слов'янськ у Донецькій області.

Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

"П'ятниця, 26 серпня. У Слов'янську знову недобрий ранок. Обстріли міста тривають. Сьогодні "прилетіло" до хімтехнікуму. На щастя, обійшлося без жертв", - написав він та закликав людей евакуюватися.

Варто зазначити, що ранок 25 серпня у місті також розпочався з ворожих обстрілів. Під вогнем опинилися багатоповерхівки на вул. Дарвіна.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 184-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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