"Прилетіло" до хімтехнікуму: російські окупанти знову обстріляли Слов'янськ

На щастя, обійшлося без жертв.
Російські окупанти вранці 26 серпня знову атакували Слов'янськ у Донецькій області.
Про це повідомив мер міста Вадим Лях.
"П'ятниця, 26 серпня. У Слов'янську знову недобрий ранок. Обстріли міста тривають. Сьогодні "прилетіло" до хімтехнікуму. На щастя, обійшлося без жертв", - написав він та закликав людей евакуюватися.
Варто зазначити, що ранок 25 серпня у місті також розпочався з ворожих обстрілів. Під вогнем опинилися багатоповерхівки на вул. Дарвіна.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 184-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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