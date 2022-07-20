"Динамо" в Польщі розійшлося нічиєю з "Фенербахче" у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів

У середу, 20 липня, київське "Динамо" зустрічалося з турецьким "Фенербахче" в першому поєдинку 2-го відбіркового ранду Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашній для "біло-синіх" матч проти "Фенербахче" відбувся в польському Лодзі на стадіоні "ЛКС". Гра завершилася з рахунком 0:0 .

Турецька команда активніше розпочала поєдинок та створила кілька моментів біля воріт Георгія Бущана. Утім, голкіпер "Динамо" діяв надійно. На 14-й хвилині він з ближнього кута потягнув м'яч після удару Еннера Валенсії головою, а через 20 хвилин впорався з пострілом Ферді Кадіоглу з-за меж штрафного.

Після перерви кияни вирівняли гру та вже були ближчими до того, щоб забити у ворота "канарок". На 52-й хвилині Денис Попов в падінні головою замикав подачу Віктора Циганкова зі штрафного, проте спрямував м'яч над воротами. А вже через три хвилини капітан "Динамо" Сергій Сидорчук непогано пробив після скидки Віталія Буяльського, але також у площину не влучив.

Найкращий шанс підопічні Мірчі Луческу мали на 71-й хвилині, коли Артем Бєсєдін обвідним ударом послав м'яч поруч із дальньою стійкою. Стамбульці в другій половині зустрічі також могли вирвати перемогу. На 67-й хвилині Дієго Россі з вигідної позиції не влучив у дальній кут, а на 80-й хвилині вже Бущан перевів на кутовий кручений удар від Бруми, який вийшов на заміну.

Як підсумок, безгольова нічия, яка залишає командам рівні шанси перед повторним поєдинком.

Зазначимо, що це був перший матч "Динамо" від початку широкомасштабної війни, яку Росія 24 лютого розв'язала проти України. До цього 2022 року команда Мірчі Луческу грала лише товариські поєдинки з благодійною метою.

Матч-відповідь відбудеться 27 липня у Стамбулі на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу". Початок поєдинку - о 20:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" - "Фенербахче" вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де зустрінеться з австрійським "Штурмом".

з австрійським "Штурмом". Невдаха дуелі між "Динамо" і "Фенербахче" потрапить до третього відбіркового раунду Ліги Європи, в якому зіграє проти чеського "Словацко".

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