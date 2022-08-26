Кандидат на пост британского премьера Трасс отказалась назвать Макрона другом

В британском городе Норидж во время предвыборной кампании Консервативной партии у кандидатов на пост премьера спросили, является ли французский президент Эммануэль Макрон "другом или врагом".

Кандидат на пост главы правительства Элизабет Трасс отказалась называть французского лидера "другом". Ее соперник Риши Сунак назвал Макрона "другом Королевства".

Об этом сообщает издание Sky News.

Во время прений у Трасс спросили: "Кто для нее Макрон?". Хотя она не назвала его другом, но и врагом" не признала. По ее словам, будет судить французского президента по поступкам.

"Если я стану премьер-министром, я буду судить его по делам, а не по словам", – сказала Трасс.

Напомним, 7 июля Джонсон заявил, что уходит в отставку с поста главы правительства и лидера Консервативной партии. Он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства.

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