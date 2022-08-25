Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Британии сообщили, когда может завершиться война в Украине

Дата публикации
Просмотры
3894
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Британии сообщили, когда может завершиться война в Украине

Фото: Associated Press

В Британии всегда считали, что наибольший риск войны в Украине состоит в том, что она будет идти на истощение.

Война в Украине завершится тогда, когда и начавшая агрессию Россия остановит свое вторжение.

Об этом посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сказала в интервью РБК-Украина.

По ее словам, для завершения войны в Украине нужны ответные действия России, которая выведет свои оккупационные войска.

"И мы неоднократно об этом говорили. Россия выводит свои войска, возвращается к своим границам, и с этим покончено", — отметила Симмонс.

Тем не менее, она выразила мнение, что "неправильно для любой страны предлагать, когда и как война может закончиться, кроме Украины".

"Так это выглядит (войной на истощение — ред.). Это то, чего никто не хотел, в том числе массовых жертв, которые мы видим, ударов по гражданским… Вместе с тем, я думаю, что это неправильно для любой страны предлагать, когда и как эта война может закончиться – кроме Украины", — заявила Симмонс.

Напомним, эксперт спрогнозировал, когда российские войска вытеснят из Украины.

Читайте также:

Когда в Украину вернутся международные бренды? / Андрей Гундер

Когда в Украину вернутся международные бренды? / Андрей Гундер

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3894
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация