В Британии сообщили, когда может завершиться война в Украине

В Британии всегда считали, что наибольший риск войны в Украине состоит в том, что она будет идти на истощение.

Война в Украине завершится тогда, когда и начавшая агрессию Россия остановит свое вторжение.

Об этом посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сказала в интервью РБК-Украина.

По ее словам, для завершения войны в Украине нужны ответные действия России, которая выведет свои оккупационные войска.

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"И мы неоднократно об этом говорили. Россия выводит свои войска, возвращается к своим границам, и с этим покончено", — отметила Симмонс.

Тем не менее, она выразила мнение, что "неправильно для любой страны предлагать, когда и как война может закончиться, кроме Украины".

"Так это выглядит (войной на истощение — ред.). Это то, чего никто не хотел, в том числе массовых жертв, которые мы видим, ударов по гражданским… Вместе с тем, я думаю, что это неправильно для любой страны предлагать, когда и как эта война может закончиться – кроме Украины", — заявила Симмонс.

Напомним, эксперт спрогнозировал, когда российские войска вытеснят из Украины.

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