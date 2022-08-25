У Британії повідомили, коли може завершитися війна в Україні

У Британії завжди вважали, що найбільший ризик війни в України у тому, що вона триватиме на виснаження.
Війна в Україні завершиться тоді, коли Росія, яка й почала агресію, зупинить своє вторгнення.
Про це пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс сказала в інтерв'ю РБК-Україна.
За її словами, для завершення війни в Україні потрібні відповідні дії Росії, яка виведе свої окупаційні війська.
"І ми неодноразово про це казали. Росія виводить свої війська, повертається до своїх кордонів, і з цим покінчено", - зауважила Сіммонс.
Проте вона висловила думку, що "неправильно для будь-якої країни пропонувати, коли і як війна може закінчитися, окрім України"
"Так це має вигляд (війною на виснаження - ред.). Це те, чого ніхто не хотів, зокрема масових жертв, які ми бачимо, ударів по цивільних…Водночас, я думаю, що це неправильно для будь-якої країни пропонувати, коли і як ця війна може закінчитися - окрім України", - заявила Сіммонс.
Нагадаємо, експерт спрогнозував, коли російські війська витіснять з України.
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