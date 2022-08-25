Пані посол Британії не бачить безпечного для України наступника Путіна

На сьогодні у Росії важко побачити наступника президента Володимира Путіна, чиє правління було б безпечним для України.

Для зміни політичного режиму в Росії або демократизації народу країни потрібен час.

Таку думку пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс висловила в інтерв'ю "РБК-Україна".

Дипломатка зазначила, що росіяни мають самі визначати своє майбутнє.

"І я також думаю, що важко побачити в російському ландшафті людину, яка могла б замінити Путіна, яка б одразу змусила українців почуватися безпечніше", – сказала Сіммонс.

"Незалежно від того, що вирішать громадяни Росії – хочуть вони чогось іншого чи ні, на це потрібен час. Тому я вважаю, що ми всі, українці і сусідні країни, європейські країни та інші повинні визнати, що ми дивимося на довгострокову перспективу. І що ми всі повинні відповідно змінити свою політику", – зауважила пані посол.

У цьому контексті Сіммонс навела приклад зростання присутності НАТО в сусідніх з Україною країнах.

Нагадаємо, на думку російського опозиціонера та публіциста Андрія Піонтковського, режим Путіна може "посипатися" внаслідок перевороту. У разі подальших успіхів ЗСУ на фронті, цей процес неминучий.

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