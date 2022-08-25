В Україні здорожчали тепличні помідори

На українських ринках і в магазинах здоржчали томати.

Наразі комбінати продають тепличні помідори не дешевше 20-30 гривень за один кілограм. У середньому це на 26% дорожче, ніж в кінці минулого тижня.

Про це повідомляють експерти аналітичної платформи EastFruit.

"Зростання відпускних цін в сегменті тепличного томату виробники пояснюють скороченням збору продукції в тепличних комбінатах", - наголошують фахівці.

Тепличні томати виросли у ціні ще й тому, що на ринках обмежена пропозиція ґрунтової продукції. Крім того, помідори з городів невисокої якості. Саме це й підвищує інтерес покупців до якісної продукції з теплиць.

Аналітики наголошують, що нині тепличним комбінатам вдається відвантажувати томати в середньому на 20% дорожче, ніж в кінці літа торік. Більше того, виробники прогнозують, що теплична продукція може здорожчати ще.

Як повідомлялося, в Україні з початком війни ціни на продукти харчування зросли на 20%, а ціни на овочі стримуються наразі сезонним фактором. Восени вартість овочів на українському ринку зростуть на 10-15%.

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