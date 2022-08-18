Масло в Україні дорожчає: як і чому змінилися ціни

За два тижні вартість вершкового масла в Україні зросла приблизно на 8-10%.

Про це повідомляє "Інфагро".

"Ціни внутрішнього ринку на вершкове масло зростають попри падіння експортних. Це нормальне явище після 25% девальвації гривні в третій декаді липня. Проте підвищення цін не було рівнозначним послабленню курсу гривні. Зростання відбувається поступово. За два тижні вартість масла на внутрішньому ринку зросла приблизно на 8-10%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у серпні експортні ціни на масло на тлі несприятливої кон’юнктури світових ринків помітно знизились. Утім, попри це зовнішні продажі залишаються значно вигіднішими за внутрішні, хоча ті й виросли. Тому левова частка українського масла останнім часом продається саме до Євросоюзу.

"За рахунок налагодження поставок в ЄС, в липні українським виробникам вдалося збільшити експорт масла до рекордних обсягів за останні п’ять років, далі обсяги експортних поставок мають скорочуватися. Найбільші обсяги поставок у липні були у Польщу (46%), Молдову (14%), Литву (8%), Азербайджан (8%) та Нідерланди (8%)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у НБУ розповіли, що буде далі з цінами в Україні.

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