Масло в Украине дорожает: как и почему изменились цены

За две недели стоимость сливочного масла в Украине выросла примерно на 8–10%.

Об этом сообщает "Инфагро".

"Цены внутреннего рынка на сливочное масло растут несмотря на падение экспортных. Это нормальное явление после 25% девальвации гривни в третьей декаде июля. Однако повышение цен не было равносильным ослаблению курса гривны. Рост происходит постепенно. За две недели стоимость масла на внутреннем рынке выросла примерно на 8-10%", — говорится в сообщении.

В августе экспортные цены на масло на фоне неблагоприятной конъюнктуры мировых рынков заметно снизились. Впрочем, несмотря на это, внешние продажи остаются значительно выгоднее внутренних, хотя те и выросли. Поэтому львиная доля украинского масла в последнее время продается именно в Евросоюз.

"За счет налаживания поставок в ЕС, в июле украинским производителям удалось увеличить экспорт масла до рекордных объемов за последние пять лет, дальше объемы экспортных поставок должны сокращаться. Наибольшие объемы поставок в июле были у Польши (46%), Молдовы (14%) ), Литву (8%), Азербайджан (8%) и Нидерланды (8%)", — говорится в сообщении.

Напомним, в НБУ рассказали, что будет дальше с ценами в Украине.

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