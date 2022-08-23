Експерт розповів, що буде з цінами на овочі після жовтня

В Україні з початком війни ціни на продукти харчування зросли на 20%, а ціни на овочі стримуються наразі сезонним фактором.

Восени ціни на овочі на українському ринку зростуть на 10-15%.

Як під час брифінгу повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, підвищення цін очікується після жовтня.

"Зараз серпень, сезон збору овочів, тому спостерігаємо зниження вартості через збільшення пропозиції. Картопля, огірки, томати та інші овочі подешевшали, сезонний фактор буде продовжуватись до жовтня місяця. Враховуючи те, що певна кількість українців виїхали закордон, це також сприяло зниженню цін на сезонні овочі. Але восени зростуть витрати на зберігання овочів, тому слід очікувати після жовтня збільшення ціни на 10-15% на всі групи", - підкреслив Марчук.

Раніше стало відомо, що інфляція в Україні зросла до 22,2%, якщо порівняти з періодом від січня до серпня минулого року. Найбільше ціни зросли на транспорт — 24,8%. На продукти ціни зросли на 21%, на освітні послуги — на 16%, на алкоголь і тютюнові вироби — на 14%.

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